Вашингтон, 26 февраля, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Более 100 сотрудников американских разведслужб будут уволены и лишены доступа к секретной информации за участие в непристойных переписках на платформе Агентства национальной безопасности (NSA). Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард в интервью Fox News.

Stefani Reynolds/picture alliance/Consolidated/ТАСС

«Более 100 человек из всего разведывательного сообщества оказывали содействие или участвовали в том, что на самом деле является вопиющим нарушением доверия», — отметила Габбард.

По данным телеканала, расследование началось после утечки информации о закрытых чатах, где обсуждались хирургическая смена пола, гормональная терапия и другие темы.

По данным Manhattan Institute, в обсуждениях участвовали сотрудники Агентства военной разведки, ВМС США и АНБ.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года нефтегазовая компания BP (ранее British Petroleum) объявила о сокращении 4,7 тыс. сотрудников в рамках программы экономии затрат.