Билефельд, Германия, 26 февраля, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Несколько человек пострадали в результате стрельбы у здания суда в Билефельде в Германии. Об этом сообщает Bild.

Социальные сети

По данным издания, утром 26 февраля в суде началось слушание по делу об убийстве боксера Бесара Нимани. Вскоре после окончания процесса у здания суда раздалась стрельба. Полицейские арестовали одного из стрелков, другому удалось скрыться.

Уточняется, что среди жертв как минимум двое — члены семьи подсудимого, обвиняемого в убийстве Нимани.

О гибели бывшего чемпиона Европы 38-летнего Нимани стало известно в марте 2024 года. Он был убит в уличной перестрелке в центре Билефельда после посещения парикмахерской. Очевидцы сообщали о шести-восьми выстрелах. Тогда полиция выдвинула предположение, что убийство совершила группа из пяти-шести человек.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта 2024 года в Мельбурне в Австралии в результате перестрелки пострадали трое мужчин. Наряд полиции прибыл на место ЧП после сообщения о выстрелах, однако на месте никого обнаружить не удалось.

Позднее полицейские получили сообщения о мужчине с огнестрельными ранениями, который пришел за помощью в торговый центр.