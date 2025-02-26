Лондон, 26 февраля, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Соединённые Штаты отказались принимать участие в совместном заявлении стран — участниц Всемирной торговой организации (ВТО), в котором критикуются действия России на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«США 26 февраля воздержались от участия в совместном заявлении ВТО, осуждающем действия России на Украине. Это первый случай, когда США не поддержали заявление, которое публикуется каждый год с начала спецоперации в феврале 2022 года, что является ещё одним свидетельством их более тесных связей с Россией», — указано в публикации.

Также уточняется, что данное антироссийское заявление было поддержано 40 странами — членами организации, среди которых члены ЕС, Великобритания, Канада и Австралия.

20 февраля издание Financial Times сообщило, что США выступили против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике «Группы семи» (G7). В материале отмечалось, что президент США Дональд Трамп хочет максимально дистанцироваться от позиции экс-президента США Джозефа Байдена. По мнению помощников американского лидера, отказ от подобных формулировок поможет в разрешении конфликта на Украине.

После прихода к власти Трамп также назвал исключение России из G8 ошибкой и заявил о желании вернуть РФ к работе объединения. В ответ на это 18 февраля министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что правительство страны выступает категорически против возвращения России в G7. Такое же мнение высказала глава МИД Германии Анналена Бербок. Она подчеркнула, что РФ не сможет вернуться в «Группу семи» до окончания украинского конфликта.