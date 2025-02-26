Краснодар, 26 февраля, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Две домашние собаки напали на девятилетнего мальчика в Адлерском районе Сочи и разорвали ему лицо. Ребенка госпитализировали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Global Look Press

Инцидент произошел в СНТ «Авиатор». По данным следствия, крупные собаки находились без присмотра хозяина.

«На помощь ребенку подоспели прохожие, которые отогнали собак», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Обстоятельства случившегося устанавливаются, ход расследования контролирует руководитель регионального управления СК Андрей Маслов, добавили в ведомстве.

Собаки породы хаски перед нападением на мальчика сорвались с цепи и выскочили из-за забора. Состояние пострадавшего тяжелое, в будущем ему потребуется ряд пластических операций. Ребенку оказали помощь в детском медицинском центре в Сочи, а затем на вертолете отправили в Краснодар, сообщил Telegram-канал «112».

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля на окраине Ставрополя стая собак насмерть загрызла девятилетнюю девочку, которая каталась с ледяной горки. Губернатор региона Владимир Владимиров назвал происшествие вопиющим случаем и поручил всем муниципалитетам проверить работу компаний, ответственных за надзор над бездомными животными. После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Выяснилось, что напавших на ребенка собак держала на своем участке местная жительница. Женщину по решению суда арестовали на два месяца, сообщили в управлении СК по Ставропольскому краю.