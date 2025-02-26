Москва, 26 февраля, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным назвал Россию надёжным партнёром.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало

«Мы благодарим вас за то, что вы повысили квоту для наших военных, сотрудников полиции и студентов. Некоторые (российские — Прим. ред.) компании также заинтересованы в развитии отношений с Гвинеей-Бисау. Мы (Россия и Гвинея-Бисау — Прим. ред.) надёжные партнёры», — сказал он.

Главы государств 26 февраля провели переговоры в Москве. Лидеры обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Как передавало ИА Регнум, 23 января президент РФ и лидер Гвинеи-Бисау провели телефонный разговор. Главы государств обсудили ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях. Они также договорились продолжить личное общение.

Сисоку Эмбало посетил Россию в четвёртый раз. Он был с визитом в Москве в 2022 году, а в 2023-м принимал участие в саммите «Россия — Африка», в 2024 году он был в числе почётных гостей на параде Победы на Красной площади.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что Россию и страны Африканского континента связывают не только проверенные временем дружественные отношения, но и стремление сделать мир более безопасным, обеспечить надёжные условия для устойчивого развития.