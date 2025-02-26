Москва, 26 февраля, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС России уничтожили часть украинской группировки в Константинополе к западу от Курахово Донецкой Народной Республики. Об этом 26 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В Константинополе часть группировки противника уничтожена», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на данном участке фронта идут интенсивные бои. Часть группировки противника в районе Константинополя остаётся в огневом мешке.

Ранее украинские источники сообщали, что десятки бойцов ВСУ, которые в декабре 2024 года попали в «успеновский мешок» к югу от Курахово, до сих пор числятся пропавшими без вести. В середине декабря украинская группировка оказалась заблокированной в районе села Успеновка. ВС России за неделю полностью ликвидировали огневой мешок протяженностью более четырех километров.

Как передавало ИА Регнум, 16 января российские бойцы уничтожили мост вблизи населённого пункта Константинополь, по которому шло снабжение ВСУ. 6 января подразделения Южной группировки войск полностью освободили Курахово.

Курахово является наиболее крупным населённым пунктом в юго-западной части Донбасса. С севера его защищало водохранилище, что ограничивало возможности российских штурмовиков. В совокупности город удерживали 26 батальонов численностью свыше 15 тыс. военных ВСУ.