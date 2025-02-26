Москва, 26 февраля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. В России впервые разработали рецептуру и способ производства пероксидного инициатора полимеризации. Данный продукт малотоннажной химии представили специалисты московского научного института «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» представила новый нефтехимический продукт

При создании новинки применяется только отечественное сырьё. Испытания прошли на производственных площадках «Роснефти» — Ангарском заводе полимеров и Ангарском заводе катализаторов и органического синтеза. По отзывам специалистов, по ряду параметров продукт значительно превосходит зарубежные аналогии.

Инициаторы полимеризации используются в промышленных процессах производства присадок к дизельным топливам, а также различных полимеров — пластмасс, каучуков, красок, клеев и много другого.

Разработанный учеными подход к синтезу новых структур ляжет в основу разработки целой линейки востребованных в нашей стране инициаторов полимеризации.