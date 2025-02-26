Сараево, 26 февраля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской (энтитет в составе государства) Милорада Додика к одному году тюрьмы по делу о несоблюдении решений Верховного представителя по БиГ. Об этом сообщила газета Dnevni avaz.

Егор Алеев/ТАСС Милорад Додик

Приговор Додику помимо лишения свободы включает шесть лет запрета на занятие политической деятельностью. Глава республики признан виновным в несоблюдении решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта.

«Додик признан виновным судом БиГ. Он приговорен к одному году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что решение, вынесенное судом первой инстанции, может быть обжаловано. Додика в зале заседаний не было, он следил за судебным процессом из здания Народной скупщины (парламента) Республики Сербской в столице Баня-Луке.

Решением судьи Сены Узунович исполняющий обязанности директора официального издания Республики Сербской «Службени гласник» Милош Лукич освобожден от ответственности, добавило издание.

В августе 2023 года прокуратура БиГ выдвинула обвинения против Додика. Основанием стал его указ, утвердивший принятый парламентом энтитета закон о недействительности решений конституционного суда БиГ на территории Республики Сербской. Это означало невыполнение предписаний Шмидта, которого в Баня-Луке не считают законным Верховным представителем по БиГ, так как его назначение не подтвердил Совбез ООН. Лукичу поставили в вину публикацию указа Додика и принятого парламентом закона.

Сторона обвинения 19 февраля потребовала как можно строже наказать Додика и Лукича и запретить им находиться на государственных и муниципальных должностях. Максимальное наказание, предусмотренное законом, составляет 5 лет тюрьмы и 10 лет запрета госслужбы.