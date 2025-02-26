Ставрополь, 26 февраля, 2025, 16:00 — ИА Регнум. В Ставрополе пресечена серия террористических актов. Об этом 26 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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По подозрению в подготовке терактов задержали уроженца Центральной Азии.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ставрополе пресечена серия террористических актов, планировавшихся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона», ― говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, задержанный является сторонником украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией.

Установлено, что подозреваемый готовил нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью на объекты органов власти и силового блока Ставропольского края. В их числе ― главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрация Промышленного района Ставрополя.

Все действия злоумышленник осуществлял по указанию и при координации находящегося на Украине куратора.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля сотрудники ФСБ предотвратили организованный украинскими спецслужбами теракт в отношении одного из чиновников администрации в Саратовской области. Для этого они в прошлом году завербовали на Украине гражданина России 1976 года рождения. Он прошел в Киеве спецподготовку и отправился в Россию, где должен был подорвать служебный автомобиль госслужащего. Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

21 февраля суд вынес приговор восьмерым гражданам России, обвиняемым в совершении диверсий по указке спецслужб Украины в шести регионах страны. Деятельность диверсантов была пресечена во время попыток поджечь объекты волонтерских организаций и транспортной инфраструктуры, они также за минимальное вознаграждение готовили теракты в местах дислокации воинских формирований. Их признали виновными и назначили от 16 до 22 лет с отбыванием от трех до пяти лет в тюрьме.