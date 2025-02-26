Москва, 26 февраля, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) несут огромные потери в живой силе и технике на курском направлении. Об этом 26 февраля сообщило Минобороны РФ.

Viacheslav Madiievskyi/Global Look Press

В российском оборонном ведомстве проинформировало, что российские войска нарушили логистику украинских формирований по дороге Юнаковка — Суджа в Курской области. Это повлекло за собой большие потери личного состава и техники противника на данном направлении.

«Это автодорога, по которой украинские боевики в ночное время осуществляли снабжение, вывозили раненых и проводили ротацию сил. После взятия дороги под огневой контроль у ВСУ нарушена логистика и огромные потери в боевиках и военной технике», — отметила пресс-служба МО.

Ранее 26 февраля военнослужащие ВС России освободили населённые пункты Орловка и Погребки в Курской области. Потери украинских подразделений в минувшие сутки составили более 270 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении — более 63 595 человек. Также противник лишился нескольких тысяч единиц техники и вооружений.

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