Санкт-Петербург, 26 февраля, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Стали известны имена ведущих большого концерта лауреатов национальной музыкальной премии «Золотой граммофон», который состоится 16 марта 2025 года в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Ими станут певица и актриса Елена Север и певец и телеведущий Вячеслав Макаров.

«Русское радио»

На сцену ледового дворца выйдут обладатели статуэток «Золотой граммофон» с композициями разных лет. «Русское радио» пригласило на сцену как признанных профессионалов поп-музыки, так и начинающих исполнителей.

Среди артистов, которые выступят 16 марта в Ледовом дворце, — Дима Билан, Лариса Долина, ARTIK & ASTI, Артур Пирожков, Владимир Пресняков, Юрий Киселёв. Также на сцену выйдут Dabro, Хабиб, Ирина Дубцова, группа «Земляне», Александр Панайотов, Владимир Киселёв, Reflex и многие другие.