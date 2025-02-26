Москва, 26 февраля, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Следственный комитет просит отправить обвиняемую в распространении фейков о ВС РФ журналистку Екатерину Барабаш под домашний арест, сообщил 26 февраля её адвокат Михаил Бирюков.

Социальные сети Екатерина Барабаш

Барабаш была задержана в Москве 25 февраля. Её доставили в управление СК Дорогомиловского района столицы.

«Следствие вышло в суд с ходатайством о домашнем аресте моей подзащитной Барабаш», — рассказал Бирюков ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Следственного комитета ранее сообщила, что Барабаш было предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённый сил России. В ходе допроса журналистка признала вину в полном объёме. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Барабаш сотрудничала с интернет-изданием Republic (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), которое входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и журналом «Большой город».

В ноябре 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил жительницу Москвы Анастасию Бережинскую к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии и оправдании терроризма. Суд установил, что Бережинская размещала в соцсети «ВКонтакте» информацию, дискредитирующую деятельность ВС РФ. Такой характер носили как публикации, так и комментарии. Гособвинение просило назначить Бережинской наказание в виде 10 лет колонии.