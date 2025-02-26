Бангкок, 26 февраля, 2025, 15:49 — ИА Регнум. В Таиланде произошло крупное ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погибли не менее 18 человек, еще около 20 получили травмы. Об этом сообщает газета Thairath.

Peerapon Boonyakiat/Global Look Press

Авария случилась в провинции Прачинбури, примерно в 120 км от Бангкока. Три экскурсионных автобуса перевозили 200 туристов. Водитель последнего автобуса потерял управление, пробил бетонное ограждение, после чего перевернулся. В автобусе находились 47 пассажиров и два водителя. Транспортное средство следовало из провинции Бынгкан в курортный район Районг.

По данным местных властей, 18 человек погибли и около 20 раненых доставили в больницы, а несколько человек числятся пропавшими без вести — их поиски продолжаются.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии. Консульский отдел российского посольства в Таиланде не располагает информацией о наличии россиян среди пострадавших, уточнило агентство ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля в Боливии пассажирский автобус сорвался в пропасть с высоты 800 метров, что привело к гибели более 30 человек и ранениям 15 пассажиров.