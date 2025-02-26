Доха, 26 февраля, 2025, 15:46 — ИА Регнум. Российская сторона хотела бы получить объяснения о том, по какому праву можно использовать прибыль с замороженных российских активов, которые были заморожены ЕС. Об этом 26 февраля на пресс-конференции по итогам визита в Катар заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава внешнеполитического ведомства напомнил об «интересной ремарке» президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что нельзя трогать арестованные в Европе российские активы, потому что это будет нарушением международного права. При этом, по словам французского лидера, прибыль, которую они получают с этих активов, вполне можно использовать на нужды поддержки той же Украины.

«Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал», ― заявил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфисковать замороженные российские активы невозможно, так как это противоречит международному праву. Он отметил, что вопрос о замороженных активах РФ должен стать частью переговоров по урегулированию украинского конфликта.

В свою очередь глава МИД Литвы Кестутис Будрис настаивал, что Евросоюз должен уже в марте принять решение о передаче Украине замороженных активов РФ, чтобы потом «не сидеть с разведёнными руками».

Издание Politico со ссылкой на источники 25 февраля сообщило, что Германия, Франция, Италия, Испания, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи Украине замороженных российских активов. Эстония, выступающая за передачу помощи Украине, предложила использовать активы в качестве рычага давления на РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что ЕС в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными.