Москва, 26 февраля, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Правоохранители установили личность мужчины, избившего серебряного призера чемпионата Европы по гребле на байдарках, участника Олимпиады 2016 года Кирилла Ляпунова — им оказался 31-летний охранник детского сада Дмитрий Портнов. Об этом в среду, 26 февраля, рассказал источник ИА Регнум.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Кирилл Ляпунов

Со слов собеседника агентства, Портнов вместе с актером сериала «Лихие» Михаилом Хурановым выпивал в баре Iggy Pub в Калашном переулке. В какой-то момент они вышли на улицу и там когда между последним и спортсменом произошла словесная перепалка. Инициатором конфликта, по словам Портнова, стал Ляпунов, который был сильно пьян, вел диалог на повышенных тонах и выкрикивал матерные слова.

Портнов увидел, как Ляпунов ударил своего оппонента Хуранова в челюсть. Мужчина позже признался правоохранителям, что не смог наблюдать за тем, как избивают человека с инвалидностью и решил вступиться за него (актер Михаил Хуранов имеет инвалидность по слуху). Сначала он пытался поговорить с олимпийцем, но, по его словам, попытка уладить ситуацию с помощью диалога не принесла результатов, напротив, Ляпунов снова набросился на Хуранова.

Портнов, в юности занимавшийся боксом, несколько раз ударил олимпийца по лицу. Спортсмен, по его словам, всё еще продолжал выкрикивать нецензурную брань. Позднее участники конфликта разошлись. Позже Дмитрий Портнов признался, что уже потом узнал о том, что спортсмен обратился в больницу с травмами от множественных ушибов.

Избиение известного гребца в центре Москвы произошло в ночь на 3 января. Тогда в результате инцидента врачи диагностировали у Ляпунова сильные ушибы. Кроме того, мужчина не мог вспомнить, что послужило началом конфликта, переросшего в драку, так как был нетрезв.

После перепалки Ляпунов испытывал проблемы с речью. При этом он не стал писать заявление в полицию на напавших.

Спортсмен выступает за сборную Россию с 2009 года. Он дважды побеждал на летней Универсиаде в Казани и завоевал множество наград в рамках национальных первенств.