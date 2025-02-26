Рига, 26 февраля, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис после конфликта с биатлонистом Андреем Расторгуевым принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщило местное издание Latvijas Avize.

Андрей Аносов/СБР/ТАСС Андрей Расторгуев

В издании отметили, что решение об увольнении Брицис принял после того, как Расторгуев заявил местному телевидению о случившейся между ними драке во время чемпионата мира. При этом, по словам тренера, драка действительно произошла, однако её виновником стал именно биатлонист.

Другая биатлонистка Байба Бендика заявила, что Брицис ударил Расторгуева в попытке защитить свою семью от агрессивно настроенного спортсмена.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля Расторгуев в интервью LTV обвинил Брициса в краже лыж и в избиении, произошедшем во время чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде. По словам биатлониста, он пришёл к тренеру, чтобы обсудить произошедшее в прошлом году. Тогда, как считает Расторгуев, он по вине тренера остался без лыж. Брицис, рассказал биатлонист, вытолкнул его из комнаты и ударил. Спортсмен также заявил, что он не будет выступать за сборную под наставничеством Брициса.