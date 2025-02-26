Красноярск, 26 февраля, 2025, 15:15 — ИА Регнум. В Красноярске начались XIII Зимние спортивные игры «Роснефти». В церемонии открытия приняли участие звезды российского спорта и сборные команды дочерних предприятий компании. Спортсменов приветствовали олимпийский чемпион в эстафете лыжник Денис Спецов и ведущие игроки хоккейного клуба ЦСКА.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Красноярске стартовали Зимние спортивные игры «Роснефти»

В программе игр — соревнования по хоккею, лыжным гонкам и биатлону. Состязания продлятся до 2 марта.

Впервые спортивные соревнования «Роснефти» состоялись в 2005 году и с тех пор являются частью корпоративной культуры компании.