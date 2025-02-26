Доха, 26 февраля, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Первопричины украинского кризиса следует устранить, как и освободить то, что останется от Украины после конфликта, от «расистских законов». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Он отметил, что к конфликту привело втягивании Украины в НАТО с прицелом на развертывание на территории страны военной инфраструктуры, нацеленной против России, а также тотальное истребление прав русских и русскоязычных.

«То, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов. Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД добавил, что Россия исключает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения, так как исторические регионы вернулись в состав РФ в границах, которые прописаны в Конституции.

По его словам, разговоры о каких-то миротворческих силах — пустые, так как их отсутствие не относится к первопричинам конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генеральный директор Российского общества «Знание», член Совета по поддержке русского языка и языков народов России Максим Древаль заявил, что запрет русского языка в образовательной, культурной и медийной сферах привел к расколу общества на Украине. По его словам, страна сегодня как никогда близка к потере государственности.

Президент РФ Владимир Путин в августе 2023 года отметил, что украинские власти вместе с западными кураторами пытаются уничтожить все русское, но у такой политики нет будущего. Он подчеркнул, что Донбасс, Херсонская и Запорожская области не покидали пространство русской культуры, пока находились под контролем Киева.