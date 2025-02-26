Бухарест, 26 февраля, 2025, 15:07 — ИА Регнум. В Румынии задержали и доставили на допрос кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску. Об этом 26 февраля сообщил телеканал Antena 3.

Vadim Ghirda/AP/TASS Кэлин Джорджеску

«Джорджеску был остановлен на дороге, его доставили в Генеральную прокуратуру на допрос», ― говорится в сообщении.

По данным судебных источников, прокуроры выдали ордер на арест, на его основании начался розыск политика.

По данным Euronews Romania, Джорджеску доставили в прокуратуру для дачи показаний по делу, связанному с финансированием его избирательной кампании в 2024 году.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску.

Поводом для этого стал поток обращений об отмене итогов голосования. В запросах говорилось, что Высший совет обороны Румынии рассекретил документы, подтверждающие нарушения в ходе предвыборной кампании. Джорджеску назвал это решение государственным переворотом. 2 января он обжаловал решение об отмене итогов выборов в Европейском суде по правам человека.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков 2 февраля заявил, что против Джорджеску выдвинуты обвинения в нарушении избирательного законодательства, в связи с чем он может быть не допущен к новым выборам, первый тур которых должен состояться в мае. Руководство Евросоюза сделает всё, чтобы Джорджеску не победил на выборах, считает сенатор.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля отметил, что решение Конституционного суда Румынии отменить результаты первого тура президентских выборов было основано на неубедительных подозрениях разведывательной службы и огромном давлении со стороны соседей по континенту.