Москва, 26 февраля, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Мошенники начали маскироваться под брокеров, чтобы украсть деньги и конфиденциальные данные, обещая при этом своей жертве пассивный доход. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Большинство мошеннических схем с псевдоинвестициями рассчитано на то, чтобы обмануть человека дважды. Первый раз в момент «инвестиции», второй — в момент «вывода средств», — говорится в сообщении.

УБК МВД привело пример из Краснодарского края, где жительница региона столкнулась с таким мошенничеством. В мессенджере она получила предложение об инвестициях. Обещания высоких доходов и уникальной схемы заработка убедили её перейти на сайт и вложить накопленные средства. В личном кабинете она увидела график роста доходности, но для вывода средств мошенники требовали дополнительные деньги под разными предлогами. В итоге потерянные деньги, время и нервы.

В ведомстве напомнили, что подозрительные сайты должны вызывать опасения, особенно если они непрозрачны или связаны с нелегальной деятельностью. Также стоит внимательно проверять лицензии, так как они могут быть поддельными.

Как сообщало ИА Регнум, мошенники начали нацеливаться на молодёжь, всё чаще жертвами становятся студенты и школьники. Им звонят от имени деканата или студенческой поликлиники, просят подтвердить данные или зарегистрироваться в сервисе, называя код авторизации. Таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах» и оформляют поддельные доверенности для подачи заявок на кредиты.