Москва, 26 февраля, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Правительство РФ согласилось с предложением бизнеса удвоить предусмотренный Трудовым кодексом объём сверхурочного труда на фоне дефицита кадров. Об этом сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Правительство согласовало нам позицию. Спасибо Минэкономразвития, они здесь активную позицию занимали по поддержке этих инициатив. Но и правительство в целом. Уже 200 тыс. работников дополнительно нашли за счёт этой инициативы, а также снятия ряда других ограничений, которые позволят сделать рынок труда более гибким», — рассказал он.

В настоящее время, согласно ТК РФ, продолжительность сверхурочных работ ограничена 120 часами в год и 4 часами в течение двух дней подряд. По словам Шохина, из-за таких ограничений в стране растёт число самозанятых, желающих работать больше нормы. Российские предприниматели, соответственно, хотят увеличить количество часов до 240 в год.

При этом президент РСПП отметил, что данное предложение предстоит также согласовать с администрацией президента, которая опасается чрезмерной эксплуатации трудящихся, ведь она может спровоцировать рост социальной напряжённости в стране.

Шохин также уточнил, что 26 февраля у замглавы администрации президента Максима Орешкина пройдёт совещание, посвящённое данной инициативе.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля в администрации президента России не поддержали законопроект Минэкономразвития, который предполагает двукратное увеличении лимитов на сверхурочную работу.

В администрации главы государства поддержали позицию профсоюзов в том, чтобы нормы по увеличенным переработкам были предметом отраслевого регулирования и отраслевых соглашений. Однако часть положений законопроекта государственно-правовое управление президента отвергло, сочтя их неприемлемыми с точки зрения социальной защиты граждан.