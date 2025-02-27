Москва, 27 февраля, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Вдова известного российского коллекционера произведений искусства и антиквара Феликса Копелевича 63-летняя Ирина Копелевич пыталась вынести из магазина неоплаченные продукты на 7500 рублей. Пенсионерку задержала охрана ТЦ и сообщила о происшествии в полицию. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

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19 февраля с заявлением в полицию обратился сотрудник службы безопасности одного из торговых центров Москвы. Мужчина сообщил оперативникам, что в продуктовом гипермаркете «Ашан» охрана задержала женщину, которая пыталась вынести неоплаченные продукты мимо кассы. Задержанной оказалась 63-летняя Ирина Копелевич.

«Охранники торгового зала заметили, как прилично одетая женщина складывает в личную сумку продукты, после чего пытается выйти из магазина, не заплатив. На выходе её задержали — при себе у пенсионерки нашли товары общей стоимостью 7458 рублей», — рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося.

Феликс Копелевич — известный российский коллекционер произведений искусства, антиквар, один из старейших российских экспертов антикварных вещей. В профессиональном сообществе считался авторитетом в оценке редких книг, картин известных художников и дорогих ювелирных изделий. Мужчина скончался 18 января 2021 года в израильской больнице, где проходил лечение.

Примечательно, что сразу после смерти Феликса его супруга обратилась в полицию с заявлением на помощника антиквара. По словам женщины, узнав о смерти её мужа, мужчина якобы присвоил дорогостоящее палехское панно стоимостью $100 000.

Полиция провела проверку, но отказала женщине в возбуждении уголовного дела. Помощник Копелевича объяснил полицейским, что ценное панно принадлежит ему. Кроме того, мужчина пояснил, что скончавшийся коллекционер Копелевич не считал Ирину наследницей своего имущества.

По его словам, еще в 2005 году Феликс оставил жене и младшей дочери большую часть антиквариата с описью, а в 2018 году подал заявление на развод, однако не смог явиться в ЗАГС, так как оказался в больнице.

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