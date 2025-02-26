Москва, 26 февраля, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Активность FPV-дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении снижается, что облегает штурмовые действия российским войскам. Об этом 26 февраля сообщило Минобороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

Командир мотострелкового батальона группировки «Север», который принимал участие в освобождении населённого пункта Погребки в Курской области, рассказал, что беспилотников противника на данном направлении стало значительно меньше.

«За последнюю неделю, может быть, чуть побольше, на нашем направлении активность БПЛА, FPV (дронов. — Прим. ред.) противника значительно уменьшилась, что, естественно, немножко нам облегчает штурмовые действия», — отметил военнослужащий с позывным Тамбов.

Ранее 26 февраля российское оборонное ведомство сообщило, что логистика ВСУ в Курской области нарушена после взятия войсками ВС РФ под огневой контроль дороги Юнаковка — Суджа. В результате противник несёт огромные потери в живой силе и технике.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля военнослужащие ВС России освободили населённые пункты Орловка и Погребки в Курской области. За сутки были нанесены поражения формированиям 14 бригад и штурмовых полков ВСУ в районах 14 населённых пунктов российского региона, в том числе в районе Суджи.

За сутки потери ВСУ составили более 270 человек, также противник потерял несколько десятков единиц техники и вооружения, в том числе два бронетранспортёра, 13 боевых бронированных машин и 12 пунктов управления дронами.