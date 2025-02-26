* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 февраля, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Второй столичный кассационный суд отклонил жалобу экс-главреда «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова на отказ снять с него статус физического лица, признанного в РФ иностранным агентом. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает пресс-служба суда.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

«Проверив материалы дела, судебная коллегия по административным делам не нашла оснований для отмены судебных решений и оставила кассационную жалобу без удовлетворения», — говорится в Telegram-канале суда.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2022 года Роскомнадзор потребовал признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты». В сентябре Басманный суд Москвы удовлетворил это требование, а Верховный суд прекратил работу издания.

В конце июня Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность издания «Новая газета Европа».

Уже 1 сентября 2023 года Минюст внёс Муратова в реестр иностранных агентов. Тогда в ведомстве отметили, что журналист принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, использовал иностранные площадки для распространения негативного отношения к внешней и внутренней политике РФ.

В ноябре этого же года Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу Муратова, в которой он требовал признать решение о включении его в список иноагентов незаконным.

Позднее журналист предпринял еще одну попытку и направил апелляционную жалобу в суд с требованием снять с него статус иноагента. Однако Мосгорсуд отклонил его требование.

11 декабря 2024 года Муратов покинул Россию после допроса по уголовному делу в отношении своего экс-заместителя Кирилла Мартынова (признан Минюстом иностранным агентом). Уже на следующий день, 12 декабря, экс-главред «Новой газеты» вернулся в РФ и поехал в посольство США.