Вашингтон, 26 февраля, 2025, 14:45 — ИА Регнум. Национальный фонд демократии (NED) утратил доступ к средствам, выделенным конгрессом США, и приостановил финансирование своих проектов по всему миру. Об этом говорится в заявлении организации.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Впервые за 40 лет своего существования организация не смогла выполнить свои обязательства и была вынуждена приостановить поддержку почти 2 тыс. партнеров по всему миру», — сообщили в NED.

В фонде отметили, что получали от конгресса 95% средств. Эти деньги распространялись среди получателей грантов и шли на финансирование операций.

Выделение средств конгрессом не считается иностранной помощью, поэтому указ президента Дональда Трампа о приостановке на 90 дней помощи зарубежным странам не распространялся на финансирование фонда. Тем не менее «по необъяснимым причинам» организации закрыли доступ к средствам, после чего руководству NED пришлось отказать партнерам в поддержке и уволить большинство сотрудников, указано в пресс-релизе.

Национальный фонд демократии, который также называют Национальным фондом поддержки демократии, конгресс США учредил в 1983 году. NED финансировался из американского бюджета через Агентство по международному развитию (USAID). Частные поступления составляют небольшую часть его средств.

В 2015 году Генпрокуратура России признала NED нежелательной организацией — фонд стал первым в соответствующем списке.

Как сообщало ИА Регнум, фонд фактически использовался для борьбы с неугодными Вашингтону режимами, организации цветных революций и продвижения нетрадиционных ценностей. Вместе с USAID и Open Society представители NED проводили тренинги для активистов, учили организовывать протесты, осуществлять информационные атаки, провоцировать «кризис доверия» к власти.

Трамп, вступивший 20 января в должность президента США, распорядился о создании департамента по повышению эффективности государственного управления (DOGE). Ведомство, которое возглавил предприниматель Илон Маск, приступило к масштабной проверке трат бюджета. В начале февраля была приостановлена работа USAID, действовавшего с 1961 года. Ранее Трамп, а за ним и Маск, обвинили агентство в мошеннической и коррупционной деятельности.