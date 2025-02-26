Доха, 26 февраля, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Российская сторона исключает заморозку украинского конфликта по линии соприкосновения. Об этом 26 февраля на пресс-конференции по итогам визита в Катар заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что это противоречит положениям Конституции России.

«Были идеи «давайте оставим линию соприкосновения — вот это российская, а это украинская». Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей», ― указал Лавров.

Во-вторых, по его словам, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено «от расистских законов».

Глава МИД также добавил, что Россия не рассматривает никакие варианты урегулирования, которые предполагают присутствие на Украине миротворцев из Евросоюза. Лавров указал, что такой подход европейцы пытаются навязать, чтобы и дальше обострять конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 февраля назвала неприемлемыми замораживание украинского конфликта или временное перемирие. Дипломат пояснила, что западные страны воспользуется такой паузой, чтобы укрепить военный потенциал киевского режима.

Посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что Запад стремится заморозить конфликт на Украине для перевооружения киевского режима, но Россия не поддастся на эту уловку.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что в случае замораживания проведения спецоперации возникнет угроза как для России, так и для всего Русского мира. Глава региона подчеркнул, что он является противником любых заморозок неразрешённых конфликтов. По словам Балицкого, если не разрешить украинский конфликт сегодня, потом его придётся заканчивать нашим детям.

20 января президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако целью этого диалога должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Глава российского государства добавил, что при этом должны быть учтены законные интересы РФ.