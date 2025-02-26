Алексеевка, Белгородская область, 26 февраля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Российский актёр Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в Алексеевский районный суд Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС Михаил Ефремов

Отмечается, что суд рассмотрит ходатайство актёра 24 марта.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в своём прошении артист сослался на плохое состояние здоровья, безупречное поведение и раскаяние.

Ефремов с декабря 2020 года отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве.

В апреле 2024 года актёру отказали в УДО. Как выяснилось, у Ефремова был выговор за нарушение режима, так как он опоздал на одно из обязательных мероприятий. В сентябре стало известно, что его защита подготовила документы для нового прошения об УДО.

Однако 24 февраля 2025 года появилась информация, что УДО артиста сорвалось из-за обнаруженного у него смартфона. Уточнялось, что Ефремову необходимо будет доказать, что он не имеет отношения к обнаруженному смартфону, чтобы получить возможность выйти на свободу раньше срока.