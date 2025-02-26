Москва, 26 февраля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Мощный выброс плазмы, произошедший 25 февраля на Солнце, пройдет близко к Земле, но не заденет её. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики.

Bob Hines — NASA via CNP/Global Look Press

«Очень близко, но всё же мимо планеты, согласно текущим расчетам, проходит вчерашний выброс массы от вспышки M3.6», — говорится на сайте.

Учёные отметили, что угловое расстояние между Землёй и плотным краем плазменного облака составляет всего около 10 градусов при секторе распространения вещества в 120–130 градусов. Это значит, что «зазор» между плазмой и Землёй минимален, но он всё же существует.

Несмотря на небольшой шанс попадания части плазмы на Землю в ночь с четверга на пятницу, возможные последствия не будут экстремальными. Даже в худшем случае геомагнитные бури не превысят второго уровня по пятибалльной шкале, с вероятностью 36%, уточнили астрономы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 февраля Солнце выбросило крупнейшее в этом году облако плазмы. Предварительно установлено, что источник выброса находился на обратной стороне Солнца, и угрозы для Земли в данный момент нет, хотя активные области, направленные к нашей планете, могут оставаться опасными ещё примерно 1,5 суток.