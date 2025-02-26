Москва, 26 февраля, 2025, 14:25 — ИА Регнум. В Москве задержали бывшего заместителя министра транспорта Игоря Чалика по делу о растрате. Об этом 26 февраля сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Егор Алеев/ТАСС Игорь Чалик

25 февраля по данному делу в столице прошли масштабные обыски. Бывшего замминистра транспорта задержали в квартире на Софийской набережной. Чаликов был доставлен в Юго-западный следственный отдел на транспорте для допроса. Затем его поместили на 48 часов в изолятор временного содержания.

По данным следователей, в 2024 году экс-замглавы Минтранса незаконно выписывал себе премии к зарплате в размере 750 тыс. рублей. Суммарно в период с апреля по сентябрь он присвоил около 4,2 млн рублей, которые принадлежали ГосНИИ ГА. Тем самым Чалик причинил особо крупный материальный ущерб предприятию.

В ходе допроса он частично признался в факте присвоения премий, однако выразил несогласие с предъявленной суммой. Чалику грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

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