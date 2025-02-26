Суджа, Курская область, 26 февраля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Логистика ВСУ в Курской области нарушена после взятия российскими войсками под огневой контроль дороги Юнаковка — Суджа. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Логистика противника была нарушена ударами FPV-дронов расчётов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». В результате противник несёт огромные потери в живой силе и технике, сказано в сообщении.

«Это автодорога, по которой украинские боевики в ночное время осуществляли снабжение, вывозили раненых и проводили ротацию сил. После взятия дороги под огневой контроль у ВСУ нарушена логистика и огромные потери в боевиках и военной технике», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские войска освободили населённые пункты Орловка и Погребки в Курской области. За сутки были нанесены поражения формированиям 14 бригад и штурмовых полков ВСУ в районах 14 населённых пунктов Курской области, в том числе в районе Суджи.

Потери ВСУ в минувшие сутки составили более 270 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении — более 63 595 человек. Также противник лишился нескольких тысяч единиц техники и вооружений.

20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российские военные освободили 64% приграничья Курской области — свыше 800 из 1269 кв. км, изначально захваченных противником.

Президент Владимир Путин 19 февраля отметил, что Вооружённые силы РФ наступают по всей линии фронта. Также он сообщил, что российские войска в Курской области пересекли границу с Украиной и вышли на территорию противника.

В декабре 2024 года Путин отмечал, что действия Киева в курском приграничье не имеют военного смысла. Он подчеркнул, что вся территория Курской области будет освобождена от ВСУ и восстановлена. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в сентябре 2024 года заявил, что Россия не будет вести никаких переговоров с киевским режимом, пока не выбьет украинские формирования с приграничных территорий Курской области.