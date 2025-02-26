Доха, 26 февраля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Европа сохраняет свою роль в раздувании кризисов и подталкивает Киев к продолжению конфликта. Об этом 26 февраля на пресс-конференции по итогам визита в Катар заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что европейские страны стремятся подорвать любые перемены в расстановке политических сил по вопросам, связанным с мирным урегулирования украинского кризиса.

«Европа тут же пытается эту тенденцию подорвать, объявляет о новых крупных пакетах военной помощи Киеву, науськивает его на продолжение боевых действий», ― заявил Лавров.

Он напомнил слова премьер-министр Дании Метте Фредериксен, заявившей, что в данной ситуации для Украины «мир хуже войны».

Лавров отметил, что отличающий Европу менталитет «или с нами, или против нас» везде очень губительно сказывается на любых процессах.

«Поэтому роль Европы в раздувании кризисов и репутация Европы на этом поприще, которое она заслужила за долгие столетия развития человечества, вполне остаются в том же состоянии», ― заключил глава МИД.

Как сообщало ИА Регнум, Фредериксен 24 февраля во время официального визита в Киев заявила, что мир на Украине «будет опаснее» идущих на территории страны боевых действий, несмотря на то, что многие люди считают, что мирное урегулирование или прекращение огня — хорошая идея. По её словам, России якобы нельзя доверять в мирных переговорах.

Ранее премьер-министр Дании обратилась к США с призывом отправить свои войска на Украину «для поддержания мира». Она сослалась на статью 5 устава НАТО о коллективной обороне. Премьер-министр считает, что она должна будет вступить в силу, если Россия «сделает хоть один» противоречащий договоренностям шаг. Отмечается, что 5-я статья устава Североатлантического альянса подразумевает помощь странам, входящим в блок, при этом Украина его членом не является.

Лавров 26 февраля отметил, что заявления стран ЕС о возможном размещении иностранных миротворцев на Украине нацелены на разогрев конфликта. РФ считает, что нельзя идти на договорённости, которые будут предполагать повторное накачивание Украины оружием, подчеркнул министр.