Доха, 26 февраля, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Встреча делегаций России и США пройдёт 27 февраля в Стамбуле, переговоры будут посвящены нормализации работы посольств двух стран, заявил 26 февраля глава МИД России Сергей Лавров.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

По словам главы российского дипведомства, дипломаты и эксперты обсудят проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности ушедшей администрации США. Ларов уточнил, что итоги предстоящих переговоров покажут, как будут складываться дальнейшие отношения РФ и США.

«Такая встреча состоится завтра в Стамбуле. Я думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно», — добавил Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар

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