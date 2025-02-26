Лавров анонсировал переговоры России и США о работе посольств
Ларов: переговоры России и США о работе посольств пройдут 27 февраля в Стамбуле
Доха, 26 февраля, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Встреча делегаций России и США пройдёт 27 февраля в Стамбуле, переговоры будут посвящены нормализации работы посольств двух стран, заявил 26 февраля глава МИД России Сергей Лавров.
Shatokhina Natalia/Global Look Press
По словам главы российского дипведомства, дипломаты и эксперты обсудят проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности ушедшей администрации США. Ларов уточнил, что итоги предстоящих переговоров покажут, как будут складываться дальнейшие отношения РФ и США.
«Такая встреча состоится завтра в Стамбуле. Я думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно», — добавил Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар
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