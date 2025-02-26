Санта-Фе, США, 26 февраля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Комики Евгений Чебатков и Павел Дедищев попали в дорожную аварию во время путешествия по США. Об этом Дедищев сообщил в своем Telegram-канале «Хохот Шамана».

Кадр из видео

Артисты попали в ДТП ночью, когда пытались, по словам Дедищева, «быстренько проскочить» штат Нью-Мексико. Передвигаясь по трассе, их автомобиль «Киа Карнивал» наехал на посторонний предмет. Из-за препятствия аварии произошли и с другими автомобилями.

«Короче, там все тачки попали в эту аварию. Вон там валяется какая-то… и на нее все налетают. И мы не были исключением», — рассказал Дедищев.

Он показал поврежденные колеса их автомобиля, а также снял на видео эвакуацию иномарки. Комики в результате произошедшего не пострадали. Ранее они сообщили, что проехали уже 11 штатов.

«Это и есть приключение. Это и есть спонтанность на нашем пути», — добавил юморист.

Как сообщало ИА Регнум, Чебатков ранее заявил, что большой недостаток США и Канады — местная еда. По его словам, в обеих странах очень распространены фастфуд, жареные и жирные блюда. Уровень кулинарного мастерства дошел до того, что у людей отключаются все «части мозга, кроме рептильного», пошутил артист.