Москва, 26 февраля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задала вопрос о необходимости присутствия за столом переговоров представителей стран Евросоюза (ЕС) после их «клоунады» во время голосования по резолюциям об украинском кризисе в Совбезе Генассамблеи ООН.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Парад клоунов прошел, но есть еще важный нюанс. Именно эти страны каждый день на протяжении последнего месяца кричат, что они должны быть за столом переговоров. Как вас сажать за стол переговоров, если вы за этим столом переговоров такое устраиваете?» — спросила Захарова в эфире Радио Sputnik.

По ее словам, на прошедшем голосовании страны ЕС могли бы показать свою договороспособность, но вместо этого «в очередной раз опозорились».

«Если Британия и Франция были бы принципиальны в своей позиции, то в Совете Безопасности ООН они бы проголосовали против (резолюции США), просто применив право вето. Но нет. Это их позор. Они своими действиями показывают, что находятся в какой-то безвыходной ситуации», — отметила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля Совбез ООН принял в исходном виде проект американской резолюции по Украине. Внесённые Россией и европейскими странами поправки были отклонены. В документе была выражена скорбь по погибшим в конфликте на Украине и подчёркнута роль ООН в поддержании международного мира и безопасности.

Кроме того, документ призывал к быстрому окончанию военных действий и установлению долгосрочного мира между Украиной и РФ. Резолюцию одобрили десять стран, в том числе Россия, Китай и США. Никто из постоянных членов СБ ООН не воспользовался правом вето.

Ранее СМИ писали, что представители Франции и Великобритании во время голосования в Совете Безопасности ООН имели возможность заблокировать предложенный США документ, но отказались выступать против Вашингтона, не пожелав осложнять отношения с США.

Источники WSJ в дипломатических кругах рассказали о возможной координации действий европейских стран с Вашингтоном.

Тогда Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии при голосовании. Дипломат выразила недоумение, каким образом эти страны так быстро поменяли свои взгляды на мировой кризис.

А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что резолюции Генассамблеи (ГА) ООН, враждебные по отношению к любой из сторон конфликта на Украине, не способствуют урегулированию.

Днем ранее, 23 февраля ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, инициированную Киевом. За принятие документа проголосовала 141 страна, семь высказались против, 32 страны, в том числе Китай, воздержались. В резолюции изложены принципы, лежащие «в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине».

Так, в документе содержится призыв к России прекратить удары по критически важной инфраструктуре Украины, при этом в тексте ничего не сказано о необходимости прекращения обстрелов ДНР и ЛНР украинской армией. Поправки, выдвинутые Белоруссией, включающие призыв к переговорам и запрет поставок вооружений Киеву, в ходе голосования одобрены не были.