Европе на переговорах с РФ могут выделить одно место, пишет СМИ
The Economist: Трамп выделит Европе максимум одно место на переговорах с Россией
Лондон, 26 февраля, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Если президент США Дональд Трамп и выделит Европе место за столом переговоров с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта, то это будет максимум одно место. Об этом сообщило британское издание The Economist.
«В администрации Трампа ранее заявляли, что не видят европейцев как непосредственных участников переговоров, а сам республиканец вряд ли выделит Европе больше одного места за столом», — говорится в публикации.
При этом уточняется, что единственным политиком, который сможет выполнить роль единого посредника между Европой, США, Россией и Украиной, станет президент Франции Эммануэль Макрон.
В издании отметили, что Макрон действительно всегда умел найти общий язык с Трампом, а недавно он продемонстрировал свои умения в рамках визита в Белый дом. The Economist также назвало француза главным кандидатом на должность «мистера Европа».
Как передавало ИА Регнум, 16 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после начала российско-американских переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса к ним подключат Украину и страны ЕС. Он также отметил, что российская и американская стороны выразили заинтересованность в скорейшем завершении конфликта.
17 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европе нечего делать за столом переговоров по украинскому конфликту. Он отметил, что страны Запада поощряют и накачивают оружием нацистский режим для того, чтобы убивать своих собственных граждан в расчете на то, что смогут «отсидеться под ядерным зонтиком».
25 февраля МИД России также заявил, что европейцы лишились права на участие в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта, когда встали на рельсы милитаризма.