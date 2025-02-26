Лондон, 26 февраля, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Если президент США Дональд Трамп и выделит Европе место за столом переговоров с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта, то это будет максимум одно место. Об этом сообщило британское издание The Economist.

РИА Новости/МИД РФ

«В администрации Трампа ранее заявляли, что не видят европейцев как непосредственных участников переговоров, а сам республиканец вряд ли выделит Европе больше одного места за столом», — говорится в публикации.

При этом уточняется, что единственным политиком, который сможет выполнить роль единого посредника между Европой, США, Россией и Украиной, станет президент Франции Эммануэль Макрон.

В издании отметили, что Макрон действительно всегда умел найти общий язык с Трампом, а недавно он продемонстрировал свои умения в рамках визита в Белый дом. The Economist также назвало француза главным кандидатом на должность «мистера Европа».

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после начала российско-американских переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса к ним подключат Украину и страны ЕС. Он также отметил, что российская и американская стороны выразили заинтересованность в скорейшем завершении конфликта.

17 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европе нечего делать за столом переговоров по украинскому конфликту. Он отметил, что страны Запада поощряют и накачивают оружием нацистский режим для того, чтобы убивать своих собственных граждан в расчете на то, что смогут «отсидеться под ядерным зонтиком».

25 февраля МИД России также заявил, что европейцы лишились права на участие в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта, когда встали на рельсы милитаризма.