Лавров: остатки Украины должны быть освобождены от «расистских законов»
Москва, 26 февраля, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал освободить от «расистских законов» то, что останется от Украины. Об этом дипломат заявил, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам визита в Катар.
«То, что останется от Украины, должно быть освобождено от расистких законов. Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре», — отметил он.
Глава МИД также назвал безнадёжно устаревшей и провалившейся политику Европы в отношении Украины.
Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года Лавров объяснил, что страны коллективного Запада прощают Украине все преступления, в том числе основанные на национальной и расовой ненависти, так как использует её против России. Он напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский называл жителей Донбасса «существами», а также заявлял, что тем, кто причастен к русской культуре, следует уезжать с Украины.
Глава МИД также отметил, что Москва постоянно требовала от ОБСЕ, Совета Европы и Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН провести расследования по ситуации на Украине, но результатов не было.