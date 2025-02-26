Москва, 26 февраля, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал освободить от «расистских законов» то, что останется от Украины. Об этом дипломат заявил, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам визита в Катар.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«То, что останется от Украины, должно быть освобождено от расистких законов. Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре», — отметил он.

Глава МИД также назвал безнадёжно устаревшей и провалившейся политику Европы в отношении Украины.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года Лавров объяснил, что страны коллективного Запада прощают Украине все преступления, в том числе основанные на национальной и расовой ненависти, так как использует её против России. Он напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский называл жителей Донбасса «существами», а также заявлял, что тем, кто причастен к русской культуре, следует уезжать с Украины.

Глава МИД также отметил, что Москва постоянно требовала от ОБСЕ, Совета Европы и Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН провести расследования по ситуации на Украине, но результатов не было.