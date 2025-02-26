Доха, 26 февраля, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Политика Европы по урегулированию конфликта на Украине является безнадёжно устаревшей и провалившейся, заявил 26 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ye Pingfan/Zuma/TASS

«В таком воинствующем духе европейские страны сейчас продвигают свою уже безнадёжно устаревшую и провалившуюся политику по Украине», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар.

Глава МИД отметил, что российская сторона не рассматривает никаких вариантов, которые предусматривали бы размещение миротворцев на Украине. Москва считает, что нельзя идти на договорённости, которые будут предполагать повторное накачивание Украины оружием, добавил он.

Обсуждать следует не размещение миротворцев, а искоренение первопричин конфликта, заявил глава МИД. Он также исключил возможность заморозки боевых действий по линии соприкосновения. Это противоречит Конституции РФ, заключил министр.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия ждёт, когда Европа перестанет врать о том, что Москва якобы отказывается от переговоров по Украине. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков неоднократно напоминал об открытости РФ к проведению мирных переговоров по урегулированию конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее в российском дипведомстве указали, что европейцы лишились права на участие в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, когда встали на рельсы милитаризма.