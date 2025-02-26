Москва, 26 февраля, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Пипко заочно арестован за участие в нападении на Курскую область. Такое решение вынес Хамовнический суд Москвы, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Matthew Hatcher/Global Look Press

Отмечено, что Пипко объявили в розыск по обвинению в терроризме после вторжения украинских сил в Курскую область, а также после покушения на корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного.

«Привлечь в качестве обвиняемого Пипко Владимира Владимировича, 13.06.1982 года рождения, проживающего в Черниговской области, пгт Десна, ул. Юбилейная, 2А, кв. 54. Объявить в розыск», — процитировало агентство судебные документы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Пипко на два месяца. Началом этого срока будет момент передачи обвиняемого российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации в РФ либо момент его фактического задержания на территории страны.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что фигурантами уголовного дела о нападении ВСУ на Курскую область являются командиры двух украинских бригад — Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Следователи продолжают устанавливать других лиц из числа служащих ВСУ, причастных к исполнению незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности.