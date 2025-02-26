* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 февраля, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Лидер группы «Би-2» Егор Бортник (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), известный под псевдонимом Лёва «Би-2», заявил, что для него не существует понятия Родины. В этом он признался в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Видео опубликовано на RuTube-канале Вована и Лексуса.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Я с 19 лет живу на чужбине, мне всё равно. Я не верю в понятие «родина», — объяснил Бортник.

Музыкант также рассказал пранкерам, что после начала конфликта он уехал за границу, однако, по его словам, не все в коллективе поддержали его точку зрения насчет специальной военной операции. Так, Бортник выгнал из группы одного из музыкантов, который, по его мнению, «сломался» после задержания в Таиланде.

«Те, кто отказался (осудить СВО. — Прим. ред.), остались в РФ. И ушел один музыкант», — рассказал лидер группы.

Как передавало ИА Регнум, Егор Бортник во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом 19 февраля признался, что ежемесячно перечисляет Украине по 5 тыс. евро. Музыкант был уверен, что общается с уехавшим журналистом-иноагентом, поэтому хвалился приобретением для нужд киевского режима двух машин скорой помощи и одного большого автобуса. Свои финансовые «взносы» в украинский бюджет с 2022 года Лева оценил минимум в 100 тыс. евро.

В ходе разговора солист «Би-2» также заявил, что купил бы для ВСУ партию реактивных снарядов для систем залпового огня HIMARS, если бы у него были «большие деньги».

После таких заявлений движение «Зов народа» обратилось в Генпрокуратуру РФ и СК России с просьбой проверить Бортника на причастность к финансированию ВСУ. В обращении активисты подчеркнули, что спонсирование терроризма должно быть наказано.

Ранее певец уже не раз признавался, что помогает Украине вести боевые действия. Также он поглумился над российскими бойцами, опубликовав пост с созданной нейросетью картинкой, на которой был изображён раненый военный с протезом на костылях.

В мае 2023 года Бортник осудил проведение специальной военной операции и заявил, что больше не вернётся в Россию. Он назвал россиян «убийцами». По словам музыканта, Россия вызывает у него «омерзение и брезгливость».