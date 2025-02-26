«Кишит приезжими»: жители Ермолино жалуются на хостел с иностранцами
Жители Ермолино больше года жаловались на хостел с приезжими, которые избили сотрудников полиции
Дмитров , Московская область, 26 февраля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. В подмосковной деревне Ермолино в Дмитровском районе в День защитника Отечества приезжие, проживающие в местном хостеле, напали на сотрудников полиции и избили их. Более 20 человек набросились на полицейских, чтобы отбить своего приятеля, который в неадекватном состоянии устроил дебош в продуктовом магазине. Как рассказали ИА Регнум местные жители, этот хостел — рассадник алкоголиков и иностранцев из стран СНГ, которые уже несколько лет мешают нормальной жизни.
«23 февраля в дежурную часть Икшанского отдела полиции поступило сообщение о нарушении общественного порядка в магазине. Сотрудниками полиции был выявлен уроженец Дагестана, находящийся в неадекватном состоянии. При посадке мужчины в служебный автомобиль, его знакомые попытались спровоцировать конфликт со стражами правопорядка с целью воспрепятствования его задержания», — сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.
На кадрах видно, как плохо говорящие на русском языке мужчины нападают на полицейского и наносят ему удары со спины. Коллеги пострадавшего сотрудника успевают разогнать толпу, и дебоширы разбегаются в разные стороны.
Полицейским удаётся задержать правонарушителя, в отношении него составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному требованию полиции»). Решением суда он арестован на 13 суток.
После инцидента полицейские задержали еще 27 человек и опечатали хостел Overtime. После резонансной истории нападения на сотрудника полиции вскрылась информация, что постояльцы этого хостела уже давно являются главной проблемой Ермолино. Жалобы от жителей в полицию, прокуратуру и администрацию города Дмитров поступают регулярно с 2024 года. В ответах ведомств говорилось, что ситуация на контроле. Но, по словам местных жителей, ничего не менялось.
«Я не могу ребенка отпустить гулять, потому что хостел находится в центре Ермолино, и огромное количество приезжих мужчин агрессивно настроены по отношению к нам. Они не дают прохода. В своей жалобе мы отметили, что постояльцы плохо говорят по-русски, полностью игнорируют культурные традиции России, а зачастую сознательно демонстрируют пренебрежительное отношение к местным жителям», — рассказала местная жительница Елизавета.
Хостел в деревне Ермолино на Центральной улице работает с 2019 года. Но тогда, по словам местных, приезжие не были так агрессивны и их было намного меньше. Позже рядом с хостелом открыли склады, и приезжих с каждым годом становилось все больше. К 2024 году, как говорят местные жители, от иностранцев уже не было прохода. Местные хотели решить вопрос мирно и выйти на владельца хостела. Но с 2019 года его никто не видел. Фамилию местные не знают. Владелец не приходит на собрания местных жителей, не живет в Ермолино, не реагирует на жалобы в администрацию и прокуратуру. В полиции были отписки, что ситуация на контроле.
«Контроль правоохранителей мы увидели 23 февраля, когда просто толпа нерусских набросилась на сотрудников полиции», — говорит местный житель Иван.
Хостел закрывается в 23:00, и его постояльцы, неуспевающие к этому времени, ищут себе ночлег где придётся: спят на улицах, в подъездах, жгут костры на чердаках домов.
«Постояльцы хостела часто находятся вне стен хостела в нетрезвом состоянии и часто собираются в группы, ведут себя вызывающе, постоянно слышны брань и ругань. Это вызывает опасение и страх у местных жителей, так как хостел находится в 50 метрах от жилых домов», — говорится в обращении местных жителей к администрации города Дмитров.
Местные жители говорят, что в единственном сетевом магазине все время очереди на кассе, а у самого магазина драки и пьяные иностранцы.
«Нужно 40 минут в очереди на кассе простоять. И вся эта очередь из неместных жителей», — говорит Елизавета.
Коллективную жалобу подписали 111 человек. Жители просят проверить хостел Overtime и пресечь агрессивное поведение приезжих из стран СНГ.