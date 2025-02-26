Дмитров , Московская область, 26 февраля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. В подмосковной деревне Ермолино в Дмитровском районе в День защитника Отечества приезжие, проживающие в местном хостеле, напали на сотрудников полиции и избили их. Более 20 человек набросились на полицейских, чтобы отбить своего приятеля, который в неадекватном состоянии устроил дебош в продуктовом магазине. Как рассказали ИА Регнум местные жители, этот хостел — рассадник алкоголиков и иностранцев из стран СНГ, которые уже несколько лет мешают нормальной жизни.

Кадр из видео

«23 февраля в дежурную часть Икшанского отдела полиции поступило сообщение о нарушении общественного порядка в магазине. Сотрудниками полиции был выявлен уроженец Дагестана, находящийся в неадекватном состоянии. При посадке мужчины в служебный автомобиль, его знакомые попытались спровоцировать конфликт со стражами правопорядка с целью воспрепятствования его задержания», — сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

На кадрах видно, как плохо говорящие на русском языке мужчины нападают на полицейского и наносят ему удары со спины. Коллеги пострадавшего сотрудника успевают разогнать толпу, и дебоширы разбегаются в разные стороны.

Полицейским удаётся задержать правонарушителя, в отношении него составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному требованию полиции»). Решением суда он арестован на 13 суток.

Фото местных жителей

После инцидента полицейские задержали еще 27 человек и опечатали хостел Overtime. После резонансной истории нападения на сотрудника полиции вскрылась информация, что постояльцы этого хостела уже давно являются главной проблемой Ермолино. Жалобы от жителей в полицию, прокуратуру и администрацию города Дмитров поступают регулярно с 2024 года. В ответах ведомств говорилось, что ситуация на контроле. Но, по словам местных жителей, ничего не менялось.

«Я не могу ребенка отпустить гулять, потому что хостел находится в центре Ермолино, и огромное количество приезжих мужчин агрессивно настроены по отношению к нам. Они не дают прохода. В своей жалобе мы отметили, что постояльцы плохо говорят по-русски, полностью игнорируют культурные традиции России, а зачастую сознательно демонстрируют пренебрежительное отношение к местным жителям», — рассказала местная жительница Елизавета.

Хостел в деревне Ермолино на Центральной улице работает с 2019 года. Но тогда, по словам местных, приезжие не были так агрессивны и их было намного меньше. Позже рядом с хостелом открыли склады, и приезжих с каждым годом становилось все больше. К 2024 году, как говорят местные жители, от иностранцев уже не было прохода. Местные хотели решить вопрос мирно и выйти на владельца хостела. Но с 2019 года его никто не видел. Фамилию местные не знают. Владелец не приходит на собрания местных жителей, не живет в Ермолино, не реагирует на жалобы в администрацию и прокуратуру. В полиции были отписки, что ситуация на контроле.

«Контроль правоохранителей мы увидели 23 февраля, когда просто толпа нерусских набросилась на сотрудников полиции», — говорит местный житель Иван.

Хостел закрывается в 23:00, и его постояльцы, неуспевающие к этому времени, ищут себе ночлег где придётся: спят на улицах, в подъездах, жгут костры на чердаках домов.

«Постояльцы хостела часто находятся вне стен хостела в нетрезвом состоянии и часто собираются в группы, ведут себя вызывающе, постоянно слышны брань и ругань. Это вызывает опасение и страх у местных жителей, так как хостел находится в 50 метрах от жилых домов», — говорится в обращении местных жителей к администрации города Дмитров.

Местные жители говорят, что в единственном сетевом магазине все время очереди на кассе, а у самого магазина драки и пьяные иностранцы.

«Нужно 40 минут в очереди на кассе простоять. И вся эта очередь из неместных жителей», — говорит Елизавета.

Коллективную жалобу подписали 111 человек. Жители просят проверить хостел Overtime и пресечь агрессивное поведение приезжих из стран СНГ.