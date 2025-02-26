Доха, 26 февраля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Заявления руководителей ряда европейских стран о возможном размещении иностранных миротворцев на Украине нацелены на разогрев конфликта, заявил 26 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

Россию никто не спрашивал о возможном размещении иностранных военных, отметил министр в ходе пресс-конференции по итогам визита в Катар.

Подход, навязываемый Францией и Великобританией, нацелен на дальнейшее усиление конфликта на Украине и повторное накачивание этой страны оружием, подчеркнул министр.

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон заявлял в Вашингтоне о необходимости срочного перемирия, ввода вот этих миротворческих сил, а потом, дескать, поговорим о территориях, о судьбах людей, о других принципах урегулирования. Это лукавство. Нельзя идти на договорённость, которая нацелена на достижение одной единственной цели — снова накачать Украину оружием», — сказал Лавров.

Президент США Дональд Трамп ранее напомнил Макрону, что размещение миротворцев возможно только при согласии обеих сторон конфликта, отметил министр.

Обсуждать следует не размещение миротворцев, а искоренение первопричин конфликта, заявил глава МИД. Также он исключил возможность заморозки боевых действий по линии соприкосновения. Это противоречит Конституции РФ, подчеркнул министр.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля Трамп заявил, что он не против присутствия войск ЕС на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. Также он предположил, что и Россия не будет возражать.

Лавров ранее отмечал, что размещение воинских контингентов государств — членов НАТО на территории Украины неприемлемо для Москвы. Россия готова вести переговоры с Киевом и Европой, однако боевые действия прекратятся только при результате, который устроит РФ, сказал министр.

Президент Владимир Путин в июне 2024 года отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в сентябре 2024 года отмечал, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока на выбьет украинских террористов из Курской области.