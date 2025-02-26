Минск, 26 февраля, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Палата представителей Нацсобрания Белоруссии ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, позволяющий создавать военные объекты РФ в республике. Соответствующий проект закона, передает ТАСС, был принят на заседании нижней палаты республиканского парламента.

MOD Russia/Global Look Press

Законопроект о ратификации договора в дальнейшем еще должен быть принят верхней палатой парламента, после чего документ будет направлен на подпись президенту.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля Госдума приняла закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Страны обязались поддерживать друг друга всеми способами и средствами, согласованными и допустимыми международным правом. Речь идет о поддержке в политической, военной и других сферах в случаях, если третьи страны, их объединения, международные организации, террористические и экстремистские структуры создадут угрозу суверенитету или конституционному строю РФ и Белоруссии, а также целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства.

Ранее, 6 декабря 2024 года, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности между странами по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске.

Путин заявил, что гарантии безопасности между двумя странами предполагают участие всех сил, в том числе российского ядерного оружия. Лукашенко в свою очередь отметил, Москва и Минск вышли на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества в военной сфере.