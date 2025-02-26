Курск, 26 февраля, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённые пункты Орловка и Погребки в Курской области. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населённые пункты Орловка и Погребки», — сказано в сообщении.

В минувшие сутки подразделения ВС РФ нанесли поражение формированиям 14 бригад и штурмовых полков ВСУ в районах 14 населённых пунктов Курской области, в том числе в районе Суджи. Были отражены три контратаки противника.

Ударами авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 12 населённых пунктов Курской области и четырёх населённых пунктов Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 270 человек, также противник потерял несколько десятков единиц техники и вооружения, в том числе два бронетранспортёра, 13 боевых бронированных машин и 12 пунктов управления дронами. За всё время ведения боевых действий на данном направлении потери ВСУ превысили 63 595 человек.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля Вооружённые силы РФ освободили село Свердликово в курском приграничье. 20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российские военные освободили 64% приграничья Курской области — свыше 800 из 1269 кв. км, изначально захваченных противником.

Президент Владимир Путин 19 февраля отметил, что Вооружённые силы РФ наступают по всей линии фронта. Также он сообщил, что российские войска в Курской области пересекли границу с Украиной и вышли на территорию противника.

В декабре 2024 года Путин отмечал, что действия Киева в курском приграничье не имеют военного смысла. Он подчеркнул, что вся территория Курской области будет освобождена от ВСУ и восстановлена. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в сентябре 2024 года заявил, что Россия не будет вести никаких переговоров с киевским режимом, пока не выбьет украинские формирования с приграничных территорий Курской области.