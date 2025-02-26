Париж, 26 февраля, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Киев планирует 28 февраля подписать соглашение США по полезным ископаемым. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

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«На данном этапе мы рассматриваем визит в Вашингтон в пятницу, чтобы подписать сделку», — сказал собеседник агентства.

Как уточнили журналисты газеты Financial Times, Киев готов подписать соглашение о совместной разработке своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Представители Украины договорились с Вашингтоном на альтернативные условия сделки, в рамках которой Киев будет вносить 50% от доходов за совместную разработку в фонд, из которого средства будут инвестироваться в украинские проекты.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в добыче редкоземельных металлов на территории Украины.

Позже глава киевского режима Владимир Зеленский раскрыл детали предложенного соглашения. По его словам, Вашингтон требует от Киева компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь без всяких гарантий безопасности. Такой вариант соглашения Зеленский подписать отказался.

24 февраля британский телеканал Sky News анонсировал скорую встречу Трампа с Зеленским для подписания сделки по ресурсам. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон не должен терять деньги из-за помощи Украине. Он заявил, что сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и вместе с тем поможет стране развиваться после завершения конфликта.

Подписание соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и США не повлияло бы на взаимоотношения между главой киевского режима и президентом США, заявил 22 февраля политолог Евгений Михайлов в разговоре с ИА Регнум. По мнению эксперта, соглашение о редкоземельных металлах между Киевом и Вашингтоном может быть подписано, но носить оно будет промежуточный характер.