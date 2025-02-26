В Канаде кофейни стали менять название с «американо» на «канадиано»
WP: канадцы переименовали «американо» в «канадиано» в ответ на политику Трампа
Вашингтон, 26 февраля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Несколько канадских кофеен начали переименовывать напиток «американо» в «канадиано» в знак протеста против политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило американское издание The Washington Post (WP).
Уточняется, что такого рода акцию протеста канадские кофейни решили запустить из-за намерения Трампа ввести торговые пошлины против Канады, а также из-за его заявлений о присоединении Канады к США в качестве 51-го штата.
Также отмечается, что акцию запустила кофейня Kicking Horse, которая в соцсетях призвала остальные заведения последовать своему примеру.
Однако многие пользователи назвали эту инициативу бессмысленной, потому что изначально название пошло именно от американских солдат, которые разбавляли итальянский эспрессо водой из-за его слишком высокой крепости. Название «канадиано», в свою очередь, не имеет исторической базы.
Как передавало ИА Регнум, 2 декабря на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо Трамп заявил, что Канада «могла бы стать 51-м штатом США». Позже американский лидер добавил, что страну можно было бы разделить на два штата: один тяготел бы к либералам, а другой к консерваторам.
9 февраля Трамп также назвал Канаду «нежизнеспособной» страной из-за недостаточных расходов на оборону и отметил, что США не устраивают текущие экономические взаимоотношения с Канадой, так как американская экономика теряет 200 миллиардов долларов в год. По словам американского лидера, подобные убытки Вашингтон несёт из-за торгового дисбаланса с Оттавой.