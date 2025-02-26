Вашингтон, 26 февраля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Несколько канадских кофеен начали переименовывать напиток «американо» в «канадиано» в знак протеста против политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило американское издание The Washington Post (WP).

Global Look Press

Уточняется, что такого рода акцию протеста канадские кофейни решили запустить из-за намерения Трампа ввести торговые пошлины против Канады, а также из-за его заявлений о присоединении Канады к США в качестве 51-го штата.

Также отмечается, что акцию запустила кофейня Kicking Horse, которая в соцсетях призвала остальные заведения последовать своему примеру.

Однако многие пользователи назвали эту инициативу бессмысленной, потому что изначально название пошло именно от американских солдат, которые разбавляли итальянский эспрессо водой из-за его слишком высокой крепости. Название «канадиано», в свою очередь, не имеет исторической базы.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо Трамп заявил, что Канада «могла бы стать 51-м штатом США». Позже американский лидер добавил, что страну можно было бы разделить на два штата: один тяготел бы к либералам, а другой к консерваторам.

9 февраля Трамп также назвал Канаду «нежизнеспособной» страной из-за недостаточных расходов на оборону и отметил, что США не устраивают текущие экономические взаимоотношения с Канадой, так как американская экономика теряет 200 миллиардов долларов в год. По словам американского лидера, подобные убытки Вашингтон несёт из-за торгового дисбаланса с Оттавой.