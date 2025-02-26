Дурбан, ЮАР, 26 февраля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. В городе Дурбан в ЮАР группа людей с российскими флагами в сопровождении популярной песни «Сигма бой» прервала проукраинский митинг, сообщило местное издание Independent Online (IOL).

Кадр из видео

«Ассоциация украинцев ЮАР» организовала демонстрацию, участники которой держали плакаты и флаги Украины. Через несколько минут после начала мероприятия к ним подошла группа темнокожих людей с российскими флагами.

Сотрудники полиции разделили две группы, чтобы не допустить столкновения, отметили авторы.

«Прибывшая на место происшествия полиция вмешалась, чтобы разнять толпу и приказала тем, у кого были российские флаги, разойтись», — сказано в сообщении.

Песня «Сигма-бой» вышла в октябре 2024 года. Трек стал популярен у подростков во всём мире. Композицию исполнили 11-летняя Светлана Чертищева и 12-летняя Мария Янковская. Песня заняла седьмое место в международном музыкальном чарте Billboard. Кроме того, трек возглавлял всемирный чарт Viral 50 Global на сервисе прослушивания Spotify.

Как сообщало ИА Регнум, ранее немецкий депутат Европарламента Нела Риль предложила запретить песню «Сигма-бой» по причине «внедрения через её прослушивание пророссийских взглядов». Она выразила мнение, что трек написан якобы для внедрения российских идей и патриархальных взглядов на мир.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров назвал призывы к запрету «Сигма-бой» в ЕС нападками на творчество российских детей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что призывы европейских политиков являются безумием и проявлением русофобии. Соавтор песни Михаил Чертищев в свою очередь заявил, что в композицию не закладывали никаких политических или патриархальных посылов и что трактовки европейских политиков его очень удивили.