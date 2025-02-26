Белгород, 26 февраля, 2025, 14:12 — ИА Регнум. Апелляция по делу российского бойца Ивана Емельяненко не была удовлетворена. Белгородский областной суд оставил в силе приговор спортсмену, о чём рассказал его адвокат Сергей Карпеев в беседе с «Матч ТВ».

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC Иван Емельяненко

«Можно подать кассацию. Для этого сначала нужно получить копию апелляционного определения суда. Поскольку оглашает только резолютивную часть, содержание определения и его мотивировочную часть мы не знаем», — пояснил Карпеев.

В декабре 2024 года Старооскольский городской суд приговорил Ивана Емельяненко к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

Иван — младший брат известных бойцов Александра и Фёдора Емельяненко.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября 2024 года в ходе уличного конфликта боец нанес тяжкий вред здоровью мужчины. Адвокат Ивана рассказал тогда, что инцидент произошел с ранее судимым мужчиной, который оскорблял спортсмена и его семью. В ходе драки Емельяненко ударил оппонента, после чего тот упал и получил перелом лицевых костей. После происшествия потерпевший стал обвиняемым в другом деле и был арестован.