Киев, 26 февраля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. В Киеве организована акция протеста против планов властей подписать с США соглашение о добыче полезных ископаемых. Об этом 26 февраля сообщило украинское агентство УНИАН.

Sergii Kharchenko/Global Look Press

У здания американской дипмиссии собралось несколько десятков человек с плакатами на английском языке.

«Перед посольством США в Киеве проходит немногочисленный протест против «кабального соглашения», ― говорится в материале.

Протестующие требуют отсрочить подписание подобных соглашений до завершения конфликта и добавить в них гарантии безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в добыче редкоземельных металлов на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля рассказал, что США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь. По его словам, в документе отсутствуют гарантии безопасности. Такой вариант соглашения глава киевского режима подписать отказался.

Украинские СМИ 22 февраля сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жестче предыдущего. Вашингтон включил в него, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть.

Британская газета Financial Times 25 февраля написала, что Украина и США договорились об условиях соглашения по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования возместить 500 млрд долларов. Окончательный вариант документа предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50% доходов от реализации полезных ископаемых и сопутствующей логистики. Трамп оценил предстоящую сделку в 1 трлн долларов.

По данным Agence France-Presse, Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне. Трамп заявил, что не возражает против визита Зеленского. Глава Белого дома уточнил, что намерен обсудить с главой киевского режима вопрос, как страна собирается возвращать Соединенным Штатам Америки предоставленную ранее финансовую помощь. Кроме того, Трамп планирует продолжить диалог о сделке по украинским недрам.