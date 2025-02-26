Вашингтон, 26 февраля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Возможное решение президента США Дональда Трампа по сокращению участия Вашингтона в Североатлантическом альянсе (НАТО) может стать «величайшим подарком» для Москвы. Об этом пишет американское издание Sky News.

Christian Charisius/Global Look Press

В публикации высказывается предположение, что при администрации Трампа завершится трансатлантическое измерение НАТО, а военное участие США в альянсе будет сведено к минимуму. Таким образом, в случае военного конфликта с Россией, Европа останется без американской поддержки.

«Такая перспектива — величайший подарок Вашингтона для Москвы», — отмечает автор материала.

По его мнению, лидеры СССР времён «холодной войны» горячо желали именно такого развития событий, однако так и не сумели приблизиться к этому.

Как передавало ИА Регнум, 22 января 2025 года еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС столкнулся с экзистенциальной угрозой, которая якобы исходит от России. Он призвал готовиться к войне в течение следующих пяти лет и мобилизовать все финансовые ресурсы для этого.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны ЕС готовиться к войне и наращивать расходы на оборону. По его мнению, в противном случае через пять лет европейцам якобы придется учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию.

При этом президент России Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом заявления о возможном нападении России на Европу. Он отметил, что антироссийская пропаганда используется для оправдания гонки вооружений. Глава государства добавил, что ухудшение отношений с рядом европейских стран произошло не по вине Москвы.