Вашингтон, 26 февраля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 26 февраля опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ) ролик о проекте перестройки сектора Газа.

Кадр из видео

Ролик начинается с кадров разрушенных домов и бегущих детей. На экране появляется надпись «Что дальше?».

Затем зритель видит заново отстроенные города, пляжи, играющих детей, отдыхающих людей на пляже, разбрасывающего деньги предпринимателя Илона Маска, золотой памятник Трампу и небоскрёб с его именем на фасаде, а также самого президента США, который вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пьёт пиво, сидя в шезлонге.

«Дональд Трамп освободит вас, показав всем жизнь, больше никаких туннелей, никакого страха, Газа Трампа наконец-то здесь. Газа Трампа сияет ярким светом, золотое будущее, совершенно новая жизнь. Пир и танцы; дело сделано. Газа Трампа — номер один», — сказано в тексте песни, сопровождающей ролик.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля Трамп заявил, что инфраструктуру Газы нужно полностью снести, переселив жителей палестинского анклава в Иорданию, Египет или другие страны. Он предложил найти для палестинцев «хорошее место», построить там дома и переселить туда людей, а в Газе сделать «ближневосточную Ривьеру для всего мира».

10 февраля президент США заявил о намерении купить сектор Газа. Он также сказал, что Вашингтон планирует восстановить регион при помощи арабских стран.

Против инициатив Трампа выступили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Россия не поддерживает идею Трампа выселить жителей Газы с их земель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналист Пётр Акопов в своей статье для ИА Регнум ранее отметил, что Трамп живет в плену мифов об «Израиле как жертве палестинских террористов», а в реальности Газу без палестинцев он не получит. Вероятно, Трамп и сам не верит в такую возможность, но в силу своего характера пытается подать любую проигрышную ситуацию как выигрышную, указал эксперт.